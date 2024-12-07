IL PAPA E IL VISTOSO EMATOMA SUL COLLO: “HA BATTUTO IL MENTO SUL COMODINO”, NOMINATI 21 NUOVI CARDINALI, TRA CUI 5 ITALIANI

Un vistoso livido al mento, sulla parte destra del viso, e un cerotto sul collo. Così papa Francesco è comparso nelle udienze di oggi e anche nel Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali.Interp...

Un vistoso livido al mento, sulla parte destra del viso, e un cerotto sul collo. Così papa Francesco è comparso nelle udienze di oggi e anche nel Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali.

Interpellato dai giornalisti, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha spiegato che «l'ematoma è conseguenza di una contusione ieri mattina», e che il Pontefice «ha battuto il mento sul comodino».

I 21 nuovi cardinali, fra cui cinque italiani, sono: Angelo Acerbi, nunzio apostolico, l'unico non elettore; Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima; Vicente Bokalic Iglic, arcivescovo di Santiago del Estero (Argentina); Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcivescovo di Guayaquil (Ecuador); Fernando Natalio Chomalí Garib, arcivescovo di Santiago del Cile; Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo; Pablo Virgilio Siongco David, vescovo di Kalookan (Filippine); Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado, primo cardinale della Serbia; Jaime Spengler, arcivescovo di Porto Alegre (Brasile); Ignace Bessi Dogbo, arcivescovo di Abidjan (Costa d'Avorio); Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri; Dominique Joseph Mathieu, arcivescovo di Teheran-Ispahan; Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa; Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma; Frank Leo, arcivescovo di Toronto (Canada); Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica papale di Santa Maria Maggiore; Mykola Bychok, vescovo di Melbourne degli Ucraini (Australia); Timothy Peter Joseph Radcliffe, teologo; Fabio Baggio, sotto-segretario del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale; George Jacob Koovakad, coordinatore dei viaggi apostolici; Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.

All'inizio della celebrazione il primo dei nuovi Cardinali, Angelo Acerbi, rivolge al Papa, a nome di tutti, un indirizzo di omaggio e di ringraziamento. Quindi dopo l'orazione e la lettura di un brano del Vangelo secondo Marco (10,32-45) il Pontefice pronuncia l'omelia. Francesco legge poi la formula di creazione e proclama solennemente i nomi dei nuovi cardinali, annunciandone l'Ordine presbiterale o diaconale. Il rito prosegue con la professione di fede dei nuovi cardinali davanti al popolo di Dio e il giuramento di fedeltà e obbedienza a papa Francesco e ai suoi successori.

I nuovi cardinali, secondo l'ordine di creazione, si inginocchiano dinanzi al Pontefice che impone loro lo zucchetto e la berretta cardinalizia, consegna l'anello cardinalizio e assegna a ciascuno una chiesa di Roma quale segno di partecipazione alla sollecitudine pastorale del Papa nell'Urbe, consegnando loro la Bolla di creazione cardinalizia e di assegnazione del Titolo o della Diaconia. Dopo la consegna, Francesco scambia con ciascuno dei nuovi porporati l'abbraccio di pace.