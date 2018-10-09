IL PAPA È INCIAMPATO ED È CADUTO. BURKE: "STA BENE"

Papa Francesco è caduto. Il Papa oggi, «nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto», ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke. La notizia ha portato sgomento, anche se Bu...

A cura di Redazione 09 ottobre 2018 17:32

