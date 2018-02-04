Il Papa: "Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di preghiera per la pace"

"Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì...

La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan".

E' l'appello lanciato dal Papa all'Angelus, che ha invitato "anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a questa iniziativa".