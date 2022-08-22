95047

IL PAPA SALUTA ALL’ANGELUS I GIOVANI DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO DI PATERNO'

Ieri  21 Agosto 2022 tra i fedeli che hanno partecipato all'Angelus di Papa Francesco  c'erano anche loro, i giovani della parrocchia San Giovanni Bosco di Paternò.In occasione del campo parrocchiale...

22 agosto 2022 07:53
In occasione del campo parrocchiale "testimoni della fede, sulle orme di Pietro, vissuto a Roma dal 17 al 21 agosto, i ragazzi della parrocchia san Giovanni Bosco di Paternò, accompagnati dal proprio parroco sac. Maurzio Pagliaro e dalle suore pie discepole del divin maestro, hanno avuto la possibilità, attraverso un percorso storico itinerante, di riscoprire la bellezza della testimonianza dei santi.

Il cammino si è concluso ieri mattina, con la partecipazione all'Angelus dove papa Francesco ha salutato i nostri giovani.

"Sono stati cinque giorni molto intensi, bellissima  esperienza di crescita umana e spirituale" ha commentato un giovane della parrocchia

