IL PAPA SALUTA ALL’ANGELUS I GIOVANI DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO DI PATERNO'

In occasione del campo parrocchiale "testimoni della fede, sulle orme di Pietro, vissuto a Roma dal 17 al 21 agosto, i ragazzi della parrocchia san Giovanni Bosco di Paternò, accompagnati dal proprio parroco sac. Maurzio Pagliaro e dalle suore pie discepole del divin maestro, hanno avuto la possibilità, attraverso un percorso storico itinerante, di riscoprire la bellezza della testimonianza dei santi.

Il cammino si è concluso ieri mattina, con la partecipazione all'Angelus dove papa Francesco ha salutato i nostri giovani.

"Sono stati cinque giorni molto intensi, bellissima esperienza di crescita umana e spirituale" ha commentato un giovane della parrocchia