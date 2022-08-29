Il Papa visita il Duomo dell’Aquila indossando il caschetto dei vigili del fuoco

Nella giornata di ieri, durante la visita di Papa Francesco a L’Aquila in occasione della celebrazione della Perdonanza, non è mancato l’impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sia durante l...

Nella giornata di ieri, durante la visita di Papa Francesco a L’Aquila in occasione della celebrazione della Perdonanza, non è mancato l’impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sia durante le complesse attività di preparazione dell’evento, con valutazioni dei piani di sicurezza, che durante i controlli tecnici dei luoghi visitati dal Santo Padre.

Nel corso della giornata di celebrazioni sacre, i vigili del fuoco hanno garantito attività di sicurezza in tutte le zone visitate da Papa Bergoglio e danneggiate dal terremoto del 2009, come i cantieri all’interno dell’Arcivescovato, il Duomo di San Massimo.

Per quest’ultima visita, Papa Francesco ha indossato ancora una volta l’elmo dei vigili del fuoco. Ha raggiunto poi il piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, dove ha officiato la Messa con l’apertura della Porta Santa.