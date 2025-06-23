“Il Parco del Sole è una schifezza”: la segnalazione di un cittadino denuncia il degrado dell’area giochi a Paternò

Paternò – È giunta ieri sera alla nostra redazione una segnalazione, corredata da fotografie, che documenta le gravi condizioni in cui versa l’area giochi del Parco del Sole, a Paternò. Uno dei pochi...

Paternò – È giunta ieri sera alla nostra redazione una segnalazione, corredata da fotografie, che documenta le gravi condizioni in cui versa l’area giochi del Parco del Sole, a Paternò. Uno dei pochi spazi verdi pubblici destinati ai più piccoli è oggi ridotto a uno stato di completo abbandono.

«Da tempo la zona bambini è ridotta una schifezza, un degrado totale», scrive un cittadino esasperato, allegando immagini che mostrano giochi rotti, pavimentazioni danneggiate e strutture inutilizzabili. «Non fanno nulla per ripristinare il parco giochi in sicurezza dei bambini – aggiunge – È vergognoso che in una città come la nostra non si riesca a garantire nemmeno un luogo sicuro dove far giocare i più piccoli.»

La denuncia accende i riflettori su una problematica che riguarda molte aree verdi urbane: la mancanza di manutenzione e l’assenza di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale. In un contesto dove lo spazio pubblico è fondamentale per la socialità e il benessere dei bambini, lasciare che un parco giochi cada nell’incuria rappresenta un segnale preoccupante.

I cittadini chiedono a gran voce un intervento immediato: «Non è solo una questione estetica, ma di sicurezza. Qualcuno deve assumersi la responsabilità di intervenire.»

L’auspicio è che questa segnalazione possa spingere le autorità locali a prendere in carico la situazione, restituendo dignità e funzionalità a uno dei pochi luoghi di svago rimasti per i bambini di Paternò.