"Il parere dei revisori è politico"

La nota del primo cittadino Mangano sulla bocciatura al Bilancio da parte dei Revisori

95047.it Il comunicato del Comune:

I Revisori dei Conti del Comune di Paternò hanno espresso parere negativo sul bilancio di previsione per l’anno 2015, approvato dalla Giunta Municipale il 26 ottobre scorso. Il sindaco di Paternò, Mauro Mangano, a tal proposito dichiara: «Anche quest’anno il parere dei revisori esprime valutazioni di ordine politico, piuttosto che tecnico-contabile, parlando di difetti di bilancio che in realtà non vengono dimostrati concretamente. In particolare, i Revisori sembrano disconoscere totalmente quanto il Comune sta facendo, da più di un anno, per opporsi alle pretese dell’Ato e dimenticano che Paternò resta uno dei pochi Enti in Sicilia a non aver dichiarato il dissesto, grazie ad un rigoroso controllo dei propri conti. Ma tutto ciò non è una novità – continua il sindaco -, anche l’anno scorso le osservazioni dei revisori si sono dimostrate totalmente infondate e non hanno fatto altro che innescare un’aspra polemica politica, che ha impedito un dibattito sereno in seno al Consiglio Comunale».