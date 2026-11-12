Il paternese Antonino Caponnetto eletto presidente della Consulta di Catania

Lo studente del Liceo Fermi alla guida della Consulta provinciale di Catania: «Ascolterò le esigenze dei giovani».

Un importante riconoscimento per un giovane di Paternò, che assume un ruolo di primo piano nella rappresentanza studentesca della provincia etnea. Antonino Caponnetto, studente del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò, è stato eletto presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania.

L'elezione è avvenuta mercoledì 11 novembre, durante l'assemblea plenaria della Consulta, riunitasi alle ore 9 presso il Convitto Cutelli di Catania.

Un incarico di grande responsabilità per il giovane paternese, chiamato a rappresentare le istanze degli studenti degli istituti superiori della provincia e a farsi portavoce delle loro esigenze nei confronti delle istituzioni scolastiche.

«Ricoprire questo ruolo è una grandissima responsabilità – ha dichiarato Antonino Caponnetto –. Mi impegnerò al massimo e porterò avanti le volontà dei 70.000 studenti della provincia di Catania».

Il neo presidente ha quindi sottolineato l'importanza dell'ascolto, della programmazione e della capacità di affrontare concretamente le problematiche del mondo scolastico.

«Bisogna saper ascoltare, pianificare e risolvere i problemi, mantenere le promesse e il desiderio di chi ci ha dato la sua fiducia. È questo ciò in cui credo e i valori che porterò avanti durante questo anno di mandato».

Nel suo primo intervento dopo l'elezione, Caponnetto ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alle realtà associative che lo hanno accompagnato e sostenuto nel suo percorso.

«Ringrazio la mia seconda casa, l'associazione giovanile We Love Giovani, e tutte le realtà che hanno deciso di sostenermi. Senza di loro non sarebbe stato possibile».

L'elezione rappresenta anche un motivo di soddisfazione per la comunità scolastica del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” e per la città di Paternò, che vede un proprio giovane concittadino assumere un incarico di rappresentanza a livello provinciale.

Per Antonino Caponnetto si apre adesso un anno di impegno, confronto e responsabilità, con l'obiettivo dichiarato di dare ascolto alle richieste degli studenti e trasformarle in proposte concrete.