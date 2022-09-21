IL PATERNESE ANTONIO FICHERA CAMPIONE ITALIANO VELOCITA' MONTAGNA
Ottimo secondo posto di categoria per il Paternese Antonio Fichera, a bordo della sua Peugeot 106 nella 67^ Coppa Nissena nell’edizione del centenario che si è svolto a Caltanissetta nel fine settiman...
A cura di Redazione
21 settembre 2022 09:07
Ottimo secondo posto di categoria per il Paternese Antonio Fichera, a bordo della sua Peugeot 106 nella 67^ Coppa Nissena nell’edizione del centenario che si è svolto a Caltanissetta nel fine settimana appena concluso valevole per la dodicesima prova del campionato Italiano.
Fichera con il proprio bolide giunto al secondo posto, che gli ha permesso di conquistare il titolo di campione italiano nella su categoria, E1 Italia 1600.
La premiazione del titolo avverrà all'iniziamo della prossima stagione agonistica.