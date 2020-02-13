IL PATERNESE BONANNO ORDINATO SABATO DIACONO NELLA DIOCESI DI NOVARA

Il Paternese Emanuele Bonanno è stato ordinato sabato scorso a Trobaso, Comune di Verbania, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nella regione Piemonte dal Vescovo Franco Giulio diacono permanenteDon...

Don Emanuele Bonanno, è nato a Paternò (CT) nel 1975 sposato con Antonella da quasi 18 anni, papà di due figli, Ester di 16 anni e di Edoardo di 7 anni.

Ha vissuto per quasi 40 anni a Paternò, ma per ragioni lavorative si è trasferito a Verbania nel 2015 con tutta la famiglia.

Dopo aver conseguito il diploma magistrale si è laureato all'ISEF (istituto superiore di educazione fisica) nel 2002.

Maturata la decisione di intraprendere il cammino del diaconato permanente, si è iscritto nella facoltà teologica di Sicilia "San Luca" di Catania conseguendo la laurea triennale in scienze religiose con il voto di 110/110 e la lode.

Ricevuto il ministero del lettorato a Catania, si è trasferito a Verbania e dopo qualche anno ha continuato gli studi nella facoltà teologica dell'Italia Settentrionale dell'ISSR di Novara dove ha conseguito la laurea specialistica magistrale sempre in scienze religiose con il voto di 28/30.

Insegna religione cattolica nelle scuole superiori di primo grado da sei anni, prima in scuole di periferia mentre attualmente insegna in una scuola del centro storico di Verbania.

A Novembre del 2018 gli è stato conferito il ministero dell'accolitato nel seminario di Novara e ha proseguito il servizio per tutto il 2019 sempre a Omegna.

Adesso dopo l'ordinazione ricevuta l'8 Febbraio attende disposizioni da parte del Vescovo di Novara dove prestare il suo servizio.

Presente all'evento una delegazione Paternese, con in testa Padre Salvatore Magri, che ha rivestito per tanti anni la direzione spirituale di Don Emanuele.

Anche la nostra redazione li accompagna con la preghiera.