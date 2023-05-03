IL PATERNESE COSTA CONFERMATO TEAM MANAGER DEL SICILIA BEACH SOCCER

Il Paternese Gabriele Costa confermato Team Manager del Sicilia Beach Soccer.Anche quest'anno, ai nastri di partenza del campionato di Serie A di beach soccer, Poule Promozione, sarà chiamato a ricopr...

Il Paternese Gabriele Costa confermato Team Manager del Sicilia Beach Soccer.

Anche quest'anno, ai nastri di partenza del campionato di Serie A di beach soccer, Poule Promozione, sarà chiamato a ricoprire il ruolo di Team Manager l'esperto dirigente Gabriele Costa. Il Sicilia Bs è lieto di annunciarlo ufficialmente. Il suo prezioso apporto è stato fondamentale già in passato, per lui una conferma importante nel quadro dirigenziale.

Tra calcio a 11 e beach soccer Costa vanta un curriculum di tutto rispetto.

"Sono contento di poter dare il mio contributo alla crescita del Sicilia Beach Soccer anche per la prossima stagione - annuncia il Team Manager -. Ringrazio i vertici del club per la fiducia. Stiamo già lavorando per farci trovare pronti all'appuntamento con il campionato, dove vogliamo fare bella figura".