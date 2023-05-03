95047

IL PATERNESE COSTA CONFERMATO TEAM MANAGER DEL SICILIA BEACH SOCCER

Il Paternese Gabriele Costa confermato Team Manager del Sicilia Beach Soccer.Anche quest'anno, ai nastri di partenza del campionato di Serie A di beach soccer, Poule Promozione, sarà chiamato a ricopr...

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2023 08:23
IL PATERNESE COSTA CONFERMATO TEAM MANAGER DEL SICILIA BEACH SOCCER -
Sport
Condividi

Il Paternese Gabriele Costa confermato Team Manager del Sicilia Beach Soccer.

Anche quest'anno, ai nastri di partenza del campionato di Serie A di beach soccer, Poule Promozione, sarà chiamato a ricoprire il ruolo di Team Manager l'esperto dirigente Gabriele Costa. Il Sicilia Bs è lieto di annunciarlo ufficialmente. Il suo prezioso apporto è stato fondamentale già in passato, per lui una conferma importante nel quadro dirigenziale.

Tra calcio a 11 e beach soccer Costa vanta un curriculum di tutto rispetto.

"Sono contento di poter dare il mio contributo alla crescita del Sicilia Beach Soccer anche per la prossima stagione - annuncia il Team Manager -. Ringrazio i vertici del club per la fiducia. Stiamo già lavorando per farci trovare pronti all'appuntamento con il campionato, dove vogliamo fare bella figura".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047