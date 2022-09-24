IL PATERNESE FALLICA AL WORKSHOP DI SPORTITALIA

Ha spopolato la 13^ edizione Workshop Live in giornalismo sportivo, ideato dall'emittente tv Sportitalia che va in onda sul canale 60 DDT del direttore Michele Criscitiello presso la sede di MilanoTra...

Tra i tanti ragazzi partecipanti di tutta Italia, il più giovane è di Paternò, si tratta del 18enne Giuseppe Fallica, diplomato al liceo scientifico Enrico Fermi.

Emozionatissimo Giuseppe ci racconta la sua esperienza: "Sono passato da far la telecronaca nella mia cameretta ad andare in diretta nazionale con un microfono in mano, un’esperienza in cui ho conosciuto 58 ragazzi, provenienti da tutta Italia.

Ci tengo a ringraziare pubblicamente il Direttore Michele Criscitiello, professionista eccezionale, che ogni anno dà a noi giovani l’opportunità di entrare a far parte della sua redazione. La Sig. Amanda Pugi, curatrice dell’organizzazione del Workshop, per la sua disponibilità e i ragazzi della Redazione.

Nella valigia mi porto tutto ciò imparato negli incontri con: Daniele Daino, ex Calciatore del Milan, Fabrizio Biasin, giornalista Libero, Xavier Jacobelli, Ex Direttore TuttoSport, Giovanni Capuano, Radio 24, Luca Serafini, Ex inviato Mediaset, Guido Bagatta, Telecronista, Alfredo Pedulla, Giornalista Sportitalia esperto di Calciomercato.

Ringrazio tutta la mia famiglia e gli amici che mi sono stati vicini in questa esperienza seguendomi da casa, ma un GRAZIE particolare per mamma e papà per avermi permesso di iniziare a rincorrere il mio sogno nel cassetto.