Il paternese Gabriele Costa entra nel Racing Catania Women: sarà dirigente accompagnatore in Serie C
Nuova esperienza nel calcio femminile nazionale per Costa. Il campionato partirà l’11 ottobre, gare casalinghe e allenamenti a Viagrande.
PATERNÒ – C’è anche un paternese nello staff del Racing Catania Women, formazione siciliana che prenderà parte al campionato nazionale di Serie C femminile nella stagione 2026/2027.
Si tratta di Gabriele Costa, ufficializzato dalla società nel ruolo di dirigente accompagnatore. Una nuova esperienza sportiva che porta così anche il nome di Paternò all’interno di una realtà in crescita nel panorama del calcio femminile siciliano.
Il Racing Catania Women si prepara alla nuova stagione con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita. La squadra svolge gli allenamenti a Viagrande, dove disputerà anche le proprie gare casalinghe.
L’inizio del campionato nazionale di Serie C femminile è previsto per l’11 ottobre. Le prossime settimane saranno quindi dedicate alla preparazione della squadra in vista dei primi impegni ufficiali.
Il Racing Catania fa inoltre parte del network calcistico Racing Infinity Group, progetto che punta allo sviluppo e alla valorizzazione delle proprie realtà sportive.
Per Gabriele Costa, dunque, un nuovo incarico nel calcio femminile nazionale e una soddisfazione anche per Paternò, città che sarà rappresentata all’interno dello staff della formazione catanese.