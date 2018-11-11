IL PATERNESE GABRIELE RAU DEL TEAM MARLETTA CAMPIONE NAZIONALE DI TAEKWONDO
Medaglia d'oro per il Paternese Gabriele Rau ai campionati italiani di Taekwondo svoltisi in questi giorni ad Ancona.L'allievo del maestro Tony Marletta ha trionfato in una manifestazione che ha coinv...
Medaglia d'oro per il Paternese Gabriele Rau ai campionati italiani di Taekwondo svoltisi in questi giorni ad Ancona.
L'allievo del maestro Tony Marletta ha trionfato in una manifestazione che ha coinvolto oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia.
Il Team Paternese ottiene tre medaglie su tre atleti presentati:
ORO GABRIELE RAU - 45 kg nuovo Campione D’Italia 2018
ottiene i seguenti risultati :
Ottavi 33-2 K.O tec
Quarti 53-2 K.O tec
Semifinale 45-15 K.O tec
Finale 12-4
PENNISI AURELIO - 45KG bronzo
Sedicesimi 24-4 K.O tec
Ottavi 21-1 K.O tec
Quarti 23-1 K.O tec
Semifinale 21-31
CATENA GIORGIA-37KG
Quarti 39-20
Semifinale 26-23
Il Taekwondo è lo sport di combattimento più diffuso al mondo: con 204 nazioni affiliate, la World Taekwondo Federation (WTF) è al 6° posto tra le federazioni olimpiche per numero di paesi membri.