Il paternese Luca Parmitano in visita sull'Etna: nel 2027 guiderà Artemis III

Visita sul vulcano simbolo della Sicilia per il colonnello dell'Aeronautica Militare, protagonista della missione che riporterà l'uomo sulla Luna.

L'astronauta paternese Luca Parmitano ha fatto visita all'Etna, scegliendo di trascorrere alcune ore sul vulcano più alto d'Europa. Nel corso della giornata è stato ospite della Funivia dell'Etna, che ha accolto il colonnello dell'Aeronautica Militare e astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La visita è stata resa nota dalla stessa Funivia dell'Etna attraverso i propri canali social, con una foto che ritrae Parmitano insieme allo staff. Nel messaggio pubblicato, la società ha espresso il proprio sostegno all'astronauta in vista della sua prossima grande sfida nello spazio, dicendosi orgogliosa di averlo ospitato.

Luca Parmitano sarà infatti il pilota della missione Artemis III, prevista nel 2027, che segnerà il ritorno dell'uomo sulla Luna nell'ambito del programma della NASA.

La visita sull'Etna rappresenta un momento speciale anche per il territorio. Il paternese continua infatti a essere uno dei volti più prestigiosi della Sicilia nel mondo, grazie ai suoi importanti traguardi nel campo dell'esplorazione spaziale.

L'incontro con lo staff della Funivia arriva a pochi giorni dalla consegna, da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Tricolore italiano che volerà nello spazio proprio a bordo della missione Artemis III. Un nuovo tassello nel percorso che porterà Parmitano a vivere un'altra storica avventura oltre l'atmosfera terrestre.