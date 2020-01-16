IL PATERNÓ CALCIO IN VISITA AL I CIRCOLO DIDATTICO

Una mattinata diversa, quella di oggi, per i piccoli alunni del I Circolo Didattico Di Paternó che hanno incontrato, nella palestra della scuola, dirigenti ed una rappresentanza della squadra rossazzu...

Un incontro utile a far conoscere ed avvicinare piccoli e grandi al mondo dello sport locale, in questo caso, alla squadra di calcio del Paternó, attraverso un contatto diretto con i protagonisti di una stagione senz’altro da record, alla riscoperta di una realtà che dalle gloriose ceneri del passato sta risorgendo che sta accendendo nuovamente la passione e l’attaccamento ai valori sportivi locali di una intera città.

A tal proposito il Paternò Calcio ha invitato alunni e genitori a prender parte alle prossime gare che il Paternó disputerà al #FalconeBorsellino a partire già da domenica.

Per gli alunni e le mamme ingresso gratuito, per i papà ingresso simbolico di €3,00. Incontro che è servito anche ad illustrare la realtà del Paternó Calcio a 360 gradi, che punta tutto, soprattutto sui giovani e più piccoli. Dalla Scuola Calcio alle giovanili, fucina di valori essenziali della vita, una palestra di vita a tutti gli effetti, così come la intende il presidente rossazzurro Ivan Mazzamuto, pensiero condiviso e appoggiato fa tutta la dirigenza.

Presenti oggi a questa giornata di festa, Il diesse Vittorio Strianese, il dirigente Alfredo Sciná, Il dg Graziano Strano ,una rappresentanza della squadra, assieme al vice sindaco Ezio Mannino e l’assessore Luigi Gulisano.