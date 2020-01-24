IL PATERNÓ CALCIO TORNA A SCUOLA: IERI INCONTRO ALLA SCUOLA “VIRGILIO”

Un altro incontro, stamattina, stavolta alla scuola media “Virgilio” , di una delegazione di dirigenti e giocatori del Paternó Calcio. Un incontro suddiviso in due step, con gli alunni dell’istituto ,...

Un altro incontro, stamattina, stavolta alla scuola media “Virgilio” , di una delegazione di dirigenti e giocatori del Paternó Calcio. Un incontro suddiviso in due step, con gli alunni dell’istituto , allo scopo di far conoscere ed avvicinare i giovani alla squadra della propria città e, più in generale, allo scopo di promuovere i sani valori legati allo sport, attraverso la riscoperta dei colori e della storia calcistica della propria città.

Un incontro proficuo al quale i ragazzi e gli insegnanti hanno risposto con grandissimo entusiasmo e con la voglia di far visita allo stadio per sostenere i colori rossazzurri ed assistere alle partite. Iniziativa, questa, fortemente voluta dalla società in sinergia con l’amministrazione comunale.