IL PATERNÒ CALCIO TRIONFA IN TRASFERTA E PENSA ALLA STORICA FINALE DI COPPA ITALIA

Il Paternò Calcio ha regalato ai suoi tifosi l'ennesima vittoria conquistando una fondamentale vittoria ieri contro la Leonfortese, superandola con un risultato di uno a zero. Il palcoscenico dell'emozionante match è stato Calascibetta, dove Nicholas Micoli è stato acclamato come l'eroe del giorno, firmando il goal decisivo al minuto 61.

Nonostante le numerose occasioni durante la partita, il Paternò è riuscito a prevalere con il minimo scarto, assicurandosi una vittoria di grande importanza e mantenendo accesa la competizione testa a testa con l'Enna.

L'amministratore delegato, Franco Di Perna, ha espresso la sua soddisfazione per la performance della squadra dichiarando: "Nonostante le numerose occasioni, siamo riusciti a segnare, mantenendo viva la competizione testa a testa con l'Enna."

Oltre al trionfo in campionato, lo sguardo della squadra è già rivolto alla prossima sfida, la storica finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Barcellona Pozzo di Gotto, dove il Paternò affronterà il Castelbuono. Di Perna ha concluso il suo commento lanciando un appello appassionato alla città e ai tifosi, chiedendo un massiccio sostegno di pubblico per la sfida di mercoledì.

Il prossimo capitolo della stagione vedrà il Paternò Calcio impegnato in casa contro il Real Siracusa domenica nel campionato. I tifosi sono calorosamente invitati a continuare a sostenere la squadra in questo momento cruciale, contribuendo a creare un clima incandescente nelle tribune.