IL PATERNÒ CALCIO VOLA IN FINALE DELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA NAZIONALE CONTRO IL TERAMO

Il Paternò Calcio ha conquistato una vittoria decisiva contro il Teramo, vincendo 2-0 e guadagnandosi così un posto nella finale della Coppa Italia Eccellenza Nazionale.Il primo gol è stato segnato al...

A cura di Redazione 03 aprile 2024 17:09

