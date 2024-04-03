IL PATERNÒ CALCIO VOLA IN FINALE DELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA NAZIONALE CONTRO IL TERAMO
Il Paternò Calcio ha conquistato una vittoria decisiva contro il Teramo, vincendo 2-0 e guadagnandosi così un posto nella finale della Coppa Italia Eccellenza Nazionale.
Il primo gol è stato segnato al 14' da Napoli, seguito da un altro gol di Asero al 46', consolidando la loro vittoria.
La finalissima si terrà mercoledì 17 aprile allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze contro la Solbiatese.
Questo non è solo un evento importante per il Paternò Calcio, ma anche per la città e i suoi tifosi.
Oltre al prestigioso trofeo in palio, c'è anche la possibilità di ottenere un passaggio diretto in Serie D per la squadra vincitrice della competizione.
Il Paternò Calcio ha dimostrato la propria determinazione e abilità sul campo, conquistando una vittoria significativa che li porta un passo più vicino al loro obiettivo finale. I tifosi non vedono l'ora di vedere la loro squadra competere nella finale e sperano che possano continuare a dimostrare la loro forza e abilità per portare a casa il trofeo e il passaggio diretto in Serie D.