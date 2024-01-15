IL PATERNÒ CONTINUA LA SUA MARCIA TRIONFALE: VITTORIA PER 2-1 CONTRO LA NEBROS

Il Paternò prosegue la sua straordinaria serie di vittorie sul terreno di Gliaca di Piranino, superando i padroni di casa della Nebros con un risultato di 2-1. La partita si è rivelata impegnativa per...

Il Paternò prosegue la sua straordinaria serie di vittorie sul terreno di Gliaca di Piranino, superando i padroni di casa della Nebros con un risultato di 2-1. La partita si è rivelata impegnativa per il Paternò, soprattutto nel primo tempo, dove la Nebros ha dimostrato un gioco solido, riuscendo a imbrigliare a tratti la manovra degli etnei.

Tuttavia, il Paternò ha mostrato carattere e determinazione, soprattutto nella seconda metà del match. Capitan Maimone è stato l'eroe della giornata, firmando una doppietta decisiva per il successo della squadra. Il suo contributo è stato fondamentale nel ribaltare le sorti della partita e portare a casa i tre punti.

Con questa vittoria, il Paternò si posiziona al secondo posto nel girone B, a soli 40 punti, ad un solo punto di distanza dalla capolista Enna che comanda la classifica con 41 punti. La lotta per la vetta del girone si fa sempre più avvincente, e il Paternò dimostra di essere una squadra determinata a lottare per il titolo.

Ora lo sguardo è rivolto al prossimo turno, dove il Paternò affronterà la Leonfortese in trasferta. La squadra cercherà di mantenere l'impeto positivo e conquistare altri importanti punti per continuare a inseguire la vetta della classifica.