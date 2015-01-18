Il Paternò crolla a Scordia: la società rossoazzurra chiude la Curva
Netta presa di posizione della dirigenza. Tutti i risultati e la classifica
95047.it Paternò rimaneggiato e Scordia in gran forma: alla fine, il risultato di 4-0 si spiega in buona parte così. Partita mai in discussione e intera posta in palio fatta sua dai padroni di casa. A margine, va detto della presa di posizione da parte della società rossoazzurra che ha deciso di chiudere ai suoi supporters la Curva Sud del "Falcone-Borsellino". Questo il comunicato della società:
"La società comunica che dopo le intemperanze dei tifosi nei confronti della società, dirigenza, allenatore e giocatori, avvenute durante ed alle fine del match giocato a Scordia, la curva Sud rimarrà chiusa fino a fine stagione. Certi comportamenti sono assolutamente censurabili e non meritano di essere esibiti nei campi di calcio, e per lo più aggravati, perché avvenuti nei confronti di una donna, come la presidente Stefania Amato. In più, non capiamo, non accettiamo e ripudiamo ogni forma di violenza, coercizione e prese di posizione dei tifosi, i quali a fine gara hanno preteso che i giocatori si sfilassero la maglia minacciandoli fisicamente. Certi episodi, lasciamoli fare ad altre platee e non in un contesto, dove quotidianamente si fanno degli enormi sacrifici, per poter portare avanti il progetto Paternò. La società si riserva inoltre di agire penalmente, contro i responsabili di tutto ciò".
Questi i risultati e la classifica dopo la diciannovesima giornata del girone B dell'Eccellenza siciliana:
Castelbuonese-Giarre 2-1
Città di Messina-Milazzo 2-1
Scordia-Paternò 4-0
Igea Virtus-Acireale 0-1
Taormina-Rosolini 2-2
Vittoria-Viagrande 0-4
San Pio X-Modica 2-1
Riposa: Siracusa
CLASSIFICA:
Siracusa 38
Scordia 37
Milazzo 35
Acireale 31
Viagrande 30
Castelbuonese 27
San Pio X 26
Vittoria 25
Modica 23
Igea Virtus 22
Giarre 21
Paternò 16
Rosolini 13
Città di Messina 12
Taormina 8