95047

IL PATERNÓ MERCOLEDI IN AMICHEVOLE CONTRO IL CATANIA

Mercoledì 26 luglio, a Torre del Grifo, primo test stagionale della squadra allenata da Mister Marco Coppa, in programma l’amichevole con il Catania.Fischio d’inizio alle 17.30, gara a porte aperte: l...

A cura di Redazione Redazione
21 luglio 2017 18:58
IL PATERNÓ MERCOLEDI IN AMICHEVOLE CONTRO IL CATANIA -
News
Sport
Condividi

Mercoledì 26 luglio, a Torre del Grifo, primo test stagionale della squadra allenata da Mister Marco Coppa, in programma l’amichevole con il Catania.

Fischio d’inizio alle 17.30, gara a porte aperte: l’accesso alla struttura sarà consentito, in considerazione della capienza omologata della tribuna, fino ad esaurimento dei 1392 posti disponibili.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047