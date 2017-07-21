IL PATERNÓ MERCOLEDI IN AMICHEVOLE CONTRO IL CATANIA
A cura di Redazione
21 luglio 2017 18:58
Mercoledì 26 luglio, a Torre del Grifo, primo test stagionale della squadra allenata da Mister Marco Coppa, in programma l’amichevole con il Catania.
Fischio d’inizio alle 17.30, gara a porte aperte: l’accesso alla struttura sarà consentito, in considerazione della capienza omologata della tribuna, fino ad esaurimento dei 1392 posti disponibili.