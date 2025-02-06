IL PATERNÒ SI PREPARA ALLA SFIDA SALVEZZA CONTRO IL CASTRUM FAVARA

Dopo il convincente e meritato pareggio di domenica scorsa contro la Scafatese, una delle favorite per la vittoria del campionato, il Paternò Calcio si appresta a vivere un’altra battaglia fondamental...

Dopo il convincente e meritato pareggio di domenica scorsa contro la Scafatese, una delle favorite per la vittoria del campionato, il Paternò Calcio si appresta a vivere un’altra battaglia fondamentale. Domenica prossima, infatti, la squadra rossoblù affronterà il Castrum Favara in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Gli allenamenti proseguono con grande intensità al campo Carone di Ragalna, dove lo staff tecnico sta curando ogni dettaglio per preparare al meglio la squadra. La dirigenza, soddisfatta dell’impegno e dei progressi mostrati dai giocatori sin dall’inizio della stagione, continua a sostenere il gruppo con fiducia.

L’amministratore delegato Francesco Di Perna, intervenuto ai nostri microfoni, ha voluto lanciare un appello ai tifosi: "Siamo in una fase cruciale del campionato. Il Paternò Calcio rappresenta tutta la città, ed è fondamentale che i nostri tifosi ci stiano vicino, sostenendoci fino alla fine."

Domenica servirà l’apporto di tutti per spingere la squadra verso un risultato positivo. Forza Paternò!