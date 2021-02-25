Il Paternò torna al successo a Castrovillari. Decisivo De Marco e un super Cavalli

Una ventata di aria fresca dopo settimane difficili. Così si può descrivere il successo esterno del Paternò nel turno infrasettimanale sul campo del Castrovillari, match valevole per la 19° giornata d...

Una ventata di aria fresca dopo settimane difficili. Così si può descrivere il successo esterno del Paternò nel turno infrasettimanale sul campo del Castrovillari, match valevole per la 19° giornata del campionato di Serie D girone I. La squadra di mister Catalano si è imposta per uno a zero grazie al rigore trasformato da De Marco, ma buona parte del merito dei tre punti è da attribuire a Cavalli, capace di neutralizzare un rigore a tempo scaduto. Giornata da dimenticare per il direttore di gara Guida, autore di una direzione molto discutibile.

Catalano propone qualche novità di formazione rispetto alle ultime uscite, tornando a schierare capitan Truglio dopo l’infortunio e inserendo Ferraguto al posto di La Piana. Già al 17° avviene il primo episodio dubbio: Ielo, dopo un uno-due sulla fascia, cade in area per un contatto con Maiorano, ma Guida fischia punizione contro la squadra di casa per simulazione. Al 23° Bonanno impegna Cavalli con una punizione dai 30 metri, ma il portiere ospite è bravo a mettere in corner. Al 32°, dopo una lunga azione in area rossazzurra, Ielo crossa per Principi, il quale liscia clamorosamente il pallone graziando gli ospiti. La risposta del Paternò è affidata a Scapellato, ma il suo tiro dalla distanza finisce tra le braccia del portiere.

Dopo un primo tempo bloccato, l’episodio chiave per i rossazzurri arriva al 15° della ripresa, quando Scapellato batte una punizione dalla trequarti sulla quale Raimondi fa la sponda aerea per Mazzotti, che cade in area dopo il contatto con un difensore avversario: l’arbitro non ha dubbi e fischia immediatamente un calcio di rigore che fa infuriare i padroni di casa. Sul dischetto, in assenza di La Piana, si presenta De Marco, che calcia angolato e porta in vantaggio i rossazzurri. Per De Marco si tratta della prima rete stagionale con la maglia del Paternò. Pochi minuti più tardi il Castrovillari risponde con un’altra punizione di Bonanno, ma super Cavalli vola ancora. Nei minuti finali di gara il Castrovillari si riversa in massa nell’area di rigore ospite alla ricerca del pari e al quinto minuto di recupero si vede assegnare un calcio di rigore più che dubbio per una spinta di Mazzotti su Bonanno. Corado si prende la responsabilità di battere il penalty, ma il giovane portiere rossazzurro Cavalli dimostra per l’ennesima volta in stagione di essere un talento e, allungandosi sulla sua destra, para la conclusione del numero 9 avversario, salvando il risultato.

I tre punti conquistati con caparbietà dai rossazzurri, oltre a dare morale, riportano il Paternò, con 21 punti, all’11 posto in classifica, fuori dalla zona playout. Negli altri match di giornata, vincono tutte le prime della classe: l’Acireale batte 3-0 il Troina, l’Fc Messina si impone 4-2 sul Dattilo, la capolista ACR Messina vince a Biancavilla e la Gelbison si impone sul San Luca. Pareggio per 2-2 tra Marina di Ragusa e Città di Sant’Agata, stesso risultato tra Cittanovese e Rende. Il Licata espugna Roccella.

GIANLUCA RUFFINO