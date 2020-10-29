Il Paternò torna al successo, decisivo capitan Truglio 

Dopo i tanti problemi delle ultime settimane, per scacciare fantasmi e paure, al Paternò serviva necessariamente una vittoria. E vittoria è stata. Nel recupero della terza giornata di campionato, allo...

Dopo i tanti problemi delle ultime settimane, per scacciare fantasmi e paure, al Paternò serviva necessariamente una vittoria. E vittoria è stata. Nel recupero della terza giornata di campionato, allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla, i rossazzurri battono 1 a 0 il Dattilo. Un successo sofferto, con il minimo scarto, ma conquistato dai ragazzi di Catalano con la grinta e la fame più che con la brillantezza, come inevitabile che sia, poiché la forma fisica della squadra non può ancora essere al top. La rete decisiva la mette a segno, sul finire del primo tempo, capitan Truglio, uno che fa proprio della grinta la sua arma vincente.

CRONACA

Dall’Oglio, neoacquisto aggregatosi in settimana alla squadra, viene schierato subito titolare al centro della difesa, in un inedito 3-5-2 con Maiorano a supporto della punta Benedetti.

I ritmi a inizio match sono bassi, con le due squadre intente a studiarsi. La prima occasione arriva al 10°, quando Santapaola, dopo un bel uno-due con Maiorano, calcia da dentro l’area, ma la sua conclusione è stoppata dal difensore avversario Fragapane. Il Dattilo prova a rendersi pericoloso prima con una punizione dalla lunga distanza di Terranova che termina sul fondo, poi con una conclusione dello stesso Terranova ben parata da Cavalli. Al 39° è sempre Terranova ad impensierire i padroni di casa con un diagonale di sinistro, ma Cavalli è bravo a distendersi e respingere il tiro. Al 43° il Paternò passa in vantaggio: su cross dalla destra di Coniglione, Benedetti spizzica il pallone che arriva sui piedi di Truglio, il quale prima calcia addosso all’avversario, poi sulla respinta è lesto e insacca alle spalle del portiere.

Nella ripresa la squadra rossazzurra, come tre giorni prima col Santa Maria Cilento, accusa la stanchezza e cala vistosamente, lasciando il pallino del gioco agli avversari e difendendo il prezioso vantaggio. Al 56° Dall’Oglio, tra i migliori in campo, salva la propria porta su un insidioso cross dalla sinistra di Testa. Al 70° ancora Dall’Oglio ferma una pericolosa incursione di Terranova. Gli ospiti spingono e al 80° hanno un’occasione con Manfrè, che impatta di testa il cross di Girgenti, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. I tentativi finali degli ospiti sono ben contenuti dai rossazzurri, che al triplice fischio possono tornare ad esultare dopo un digiuno che durava dalla prima giornata. I tre punti conquistati ieri danno morale alla squadra in vista dei prossimi incontri, con la speranza che già dal match contro il San Luca possano tornare in campo i tanti big assenti in queste settimane a causa covid.

GIANLUCA RUFFINO

