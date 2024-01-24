IL PATERNÒ TRIONFA NELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA

Arriva la prima gioia del Paternò calcio dopo la retrocssione dell'anno scorso Nella finale emozionante disputata a Barcellona Pozzo di Gotto, il Paternò ha conquistato la Coppa Italia Eccellenza scon...

Arriva la prima gioia del Paternò calcio dopo la retrocssione dell'anno scorso

Nella finale emozionante disputata a Barcellona Pozzo di Gotto, il Paternò ha conquistato la Coppa Italia Eccellenza sconfiggendo la Supergiovane Castelbuono con un punteggio di 2-0. La partita è stata caratterizzata da momenti intensi e da una prestazione eccezionale da parte degli etnei.

Il primo tempo è stato segnato da una rete di Micoli al 41', che ha dato il vantaggio al Paternò. Un gol che ha sollevato l'entusiasmo dei giocatori in campo e ha anticipato la gioia dei tifosi presenti sugli spalti.

Nella ripresa, la Supergiovane Castelbuono ha cercato di reagire, ma il Paternò ha consolidato il proprio dominio con un secondo gol, realizzato da Giannaula al 47'. Questa marcatura ha praticamente sigillato il destino della partita, confermando la superiorità del Paternò sulla Supergiovane Castelbuono.

Al fischio finale, l'intero campo e gli spalti dello stadio sono esplosi. Oltre 400 tifosi del Paternò presenti sugli spalti hanno festeggiato la vittoria della loro squadra del cuore. Gli abbracci, i cori e le esultanze hanno reso l'atmosfera indimenticabile per i sostenitori del Paternò, che hanno potuto gustare il trionfo della loro squadra nella Coppa Italia Eccellenza.

Il successo ottenuto in questa finale non solo consacra il Paternò come vincitore del prestigioso trofeo, ma rappresenta anche un momento di grande orgoglio per la squadra, il suo allenatore Filippo Raciti e tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra lungo il percorso della competizione.