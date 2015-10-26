Il Paternò Volley riparte: "Obiettivo play-off"

Francesco Sgambellone è il nuovo presidente: e ieri, intanto, bella vittoria in Coppa Sicilia

95047.it Dopo il quinto posto della scorsa stagione, il Paternò Volley riparte con tante novità. Infatti, si approssima ad assumere la presidenza Francesco Sgambellone, che a 95047.it presenta la prossima annata: “Prima di tutto vogliamo che la squadra possa divertire e divertirsi, in seguito, ovviamente, speriamo di centrare i playoff, che sono l’obiettivo della società. Mi fa piacere che siamo riusciti a mantenere una squadra compatta, con innesti nuovi che servano da stimolo per il gruppo. Siamo contenti di riavere come allenatore Santo Chisari, che ci ha permesso in passato di arrivare in Serie C: è ‘uno di noi’ perché ha sempre fatto parte del nostro gruppo sportivo”.

12191619_10153616722004020_5164761995101939626_n “Con i C.A.S (Centro Avviamento allo Sport) abbiamo ragazzini che vanno dai 5/6 anni ai 12/13, in seguito c’è la fascia d’età dedicata al settore giovanile che fa i campionati federali di categoria. Sono divisi in due gruppi, nel primo vi è l’avviamento all’attività motoria, mentre nel secondo si incomincia a fare pallavolo vera e propria (dal mini volley all’under 12). L’attività motoria è fondamentale per i ragazzi, che vanno liberati dal fatto che stanno sempre chiusi negli appartamenti: in questo modo diamo un’opportunità ai ragazzini, che spesso troviamo in difficoltà dal punto di vista motorio, di socializzare e fare gruppo. Per chi fosse interessato, ci alleniamo al Palazzetto dello Sport di via Bologna il lunedì (gruppo unico 18:00-19:15), martedì e giovedì (primo gruppo 17:30-18:45, secondo gruppo 18:45-20:00). È prevista una quota associativa, ma per tutti coloro che si avvicinano inizialmente la prima settimana è gratuita, in modo tale che i giovani possano innamorarsi di questo sport”.

Parla anche l’ex presidente Nino Zuccarello, rimasto nei quadri dirigenziali come vice presidente: “Per motivi personali ho lasciato il ruolo di presidente, ricoperto per 9 anni, per quello di vice presidente. Con Francesco Sgambellone e Nino Ursino prendiamo le decisioni di comune accordo. La passione è aumentata perché con questo nuovo ruolo avrò più libertà e continuerò a seguire il Paternò Volley come sempre passeggiando nervosamente a bordocampo, ormai la mia caratteristica”.

Ieri, intanto, le atlete di Santo Chisari in Coppa Sicilia hanno schiantato il NAF Nicosia in casa con un perentorio 3-0. L’1 novembre, invece, l’inizio del campionato, sempre tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Bologna.