Il Paternò Volley riparte: "Obiettivo play-off"
Francesco Sgambellone è il nuovo presidente: e ieri, intanto, bella vittoria in Coppa Sicilia
95047.it Dopo il quinto posto della scorsa stagione, il Paternò Volley riparte con tante novità. Infatti, si approssima ad assumere la presidenza Francesco Sgambellone, che a 95047.it presenta la prossima annata: “Prima di tutto vogliamo che la squadra possa divertire e divertirsi, in seguito, ovviamente, speriamo di centrare i playoff, che sono l’obiettivo della società. Mi fa piacere che siamo riusciti a mantenere una squadra compatta, con innesti nuovi che servano da stimolo per il gruppo. Siamo contenti di riavere come allenatore Santo Chisari, che ci ha permesso in passato di arrivare in Serie C: è ‘uno di noi’ perché ha sempre fatto parte del nostro gruppo sportivo”.
Parla anche l’ex presidente Nino Zuccarello, rimasto nei quadri dirigenziali come vice presidente: “Per motivi personali ho lasciato il ruolo di presidente, ricoperto per 9 anni, per quello di vice presidente. Con Francesco Sgambellone e Nino Ursino prendiamo le decisioni di comune accordo. La passione è aumentata perché con questo nuovo ruolo avrò più libertà e continuerò a seguire il Paternò Volley come sempre passeggiando nervosamente a bordocampo, ormai la mia caratteristica”.
Ieri, intanto, le atlete di Santo Chisari in Coppa Sicilia hanno schiantato il NAF Nicosia in casa con un perentorio 3-0. L’1 novembre, invece, l’inizio del campionato, sempre tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Bologna.