Il Paternò Volley si regala i Quarti di Coppa Sicilia

Schiacciante 3-0 alla Golden Volley Aci Catena (Nella foto, la pallavolista rossoazzurra Francesca Spampinato)

95047.it Torna alla vittoria il Paternò Volley, che nella prima gara del 2016 batte 3-0 la Golden Volley Aci Catena e accede ai quarti di finale della Coppa Sicilia, dove affronterà la Liberamente Aci Catena. Esprime soddisfazione il presidente Francesco Sgambellone, che analizza così il match nell'immediato post partita: "Abbiamo messo un altro tassello in un torneo dove vogliamo fare bella figura e arrivare più lontano possibile. Ci tenevano a partire col piede giusto nel 2016 e ci siamo riusciti. Adesso la concentrazione è tutta rivolta alla gara di Comiso in campionato, sfida delicata in cui non possiamo sbagliare".