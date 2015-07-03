"Il posto dei racconti": al via il laboratorio di musica e canto

Lo stage parte sabato 4 luglio ed è curato dall'interprete paternese Eleonora Bordonaro

95047.it Un laboratorio inserito nel progetto "Il Posto dei Racconti" curato da Mimmo Cuticchio e che si concluderà il 12 e 13 settembre con la messa in scena dell'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo in vari spazi della Collina Storica.

Uno stage di canto e sperimentazioni musicali curato e condotto da Eleonora Bordonaro.

Questo il programma che si terrà all'ex Ospedale di Paternò:

sabato 4 luglio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 18.00;

domenica 5 luglio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 14.00;

sabato 18 e domenica 19 luglio 2015 dalle ore 11.00 alle ore 18.00;

venerdì 24 luglio dalle 15 alle 19;

sabato 25 luglio dalle ore 11.00 alle ore 18.00;

domenica 26 luglio dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Il lavoro dei partecipanti, che si svilupperà nel corso di 7 giorni, verterà sulla ricerca e sullo sviluppo di canti e musiche della tradizione siciliana e sarà rivolto principalmente a cantanti, musicisti e compositori. Sarà privilegiato l'utilizzo di strumenti musicali della tradizione siciliana e allo modo incoraggiata la sperimentazione di nuove sonorità anche con l'uso di strumenti naturali, di lavoro o di uso quotidiano.

Si approfondirà il repertorio tradizionale tramite lo studio e la rielaborazione di melodie tipiche del mondo popolare con particolare attenzione ai canti di lavoro, d'amore e sacri.

Il lavoro svilupperà:

- tecnica vocale, respirazione e impostazione

- improvvisazione vocale

- interpretazione

- presenza scenica

- repertorio tradizionale

- composizione e arrangiamento

Il corso, gratuito, è aperto anche a non professionisti e principianti.

Durante il laboratorio, destinato esclusivamente a maggiorenni, si elaboreranno le musiche dello spettacolo l'Orlando Innamorato che avrà luogo, come detto, presso la Collina Storica di Paternò a settembre.