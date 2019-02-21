95047

IL PREFETTO CONVOCA IL COMITATO PER L'ORDINE PUBBLICO SU PATERNÒ

A cura di Redazione Redazione
21 febbraio 2019 10:33
Giarre
Paternò
News
Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato per domani un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato a Giarre e Paternò, ai quali sono stati invitati i sindaci, per l'esame della situazione complessiva della sicurezza nei due territori.

Il primo tema affrontato a Palazzo Minoriti sarà Giarre, seguirà Paternò.

