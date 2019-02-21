IL PREFETTO CONVOCA IL COMITATO PER L'ORDINE PUBBLICO SU PATERNÒ
Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato per domani un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato a Giarre e Paternò, ai quali sono stati invitati i sindaci, pe...
A cura di Redazione
21 febbraio 2019 10:33
Il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, ha convocato per domani un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato a Giarre e Paternò, ai quali sono stati invitati i sindaci, per l'esame della situazione complessiva della sicurezza nei due territori.
Il primo tema affrontato a Palazzo Minoriti sarà Giarre, seguirà Paternò.