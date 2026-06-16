Il presidente del 118 Sicilia visita le postazioni di Paternò, Belpasso, Pedara e Mascalucia

Riccardo Castro incontra gli operatori dell'emergenza sanitaria: «Fondamentale il dialogo con chi lavora ogni giorno in prima linea».

PATERNÒ – Visita istituzionale del presidente di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118, Riccardo Castro, nelle postazioni operative di Pedara, Belpasso, Paternò e Mascalucia.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto diretto con gli operatori che ogni giorno garantiscono il servizio di emergenza sanitaria sul territorio, assicurando assistenza e interventi tempestivi ai cittadini.

Durante la visita, il presidente Castro ha avuto modo di incontrare il personale in servizio, ascoltare le esigenze degli operatori e raccogliere osservazioni utili per il miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza del sistema di emergenza-urgenza.

«Il contatto diretto con le nostre realtà operative e il dialogo con gli operatori sono fondamentali per continuare a migliorare il servizio e valorizzare il prezioso contributo di tutti coloro che, con professionalità e dedizione, assicurano assistenza ai cittadini», ha dichiarato il presidente Riccardo Castro.

La visita conferma l'attenzione dell'Azienda verso il personale sanitario e gli equipaggi impegnati quotidianamente in prima linea, spesso chiamati a intervenire in situazioni di particolare criticità. Un riconoscimento importante per il lavoro svolto dagli operatori del 118, punto di riferimento essenziale per la sicurezza e la salute delle comunità del territorio etneo.