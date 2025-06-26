Il Presidente della Commissione parlamentare sulle Periferie, On. Battilocchio, in visita a Paternò per monitorare le criticità e promuovere la rigenerazione urbana

Sabato 28 giugno, nel pomeriggio, intorno alle ore 16:30, come preannunciato nei giorni scorsi, Paternò accoglierà la visita dell’onorevole Alessandro Battilocchio, Presidente della “Commissione parla...

Sabato 28 giugno, nel pomeriggio, intorno alle ore 16:30, come preannunciato nei giorni scorsi, Paternò accoglierà la visita dell’onorevole Alessandro Battilocchio, Presidente della “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie”.

La tappa paternese è stata resa possibile grazie all’interlocuzione avviata dal Consigliere Comunale d’opposizione Michele Russo, vice vicario della segreteria cittadina di Forza Italia e coadiuvata dal segretario cittadino di F.I. Francesco Rinina, che commenta : “ un plauso al consigliere Michele Russo per l’importante iniziativa portata a termine – bisogna sempre guardare al bene e alla sicurezza della citta’” .

L’obiettivo della visita è chiaro: portare l’attenzione del Parlamento sulla situazione critica della città di Paternò, con l’intento di ottenere interventi strutturali per il ripristino del decoro urbano e della legalità.

La visita si inserisce nel contesto della “Giornata nazionale delle periferie”, istituita con laLegge n. 170/2024, proprio su iniziativa dell’On. Battilocchio.

La ricorrenza, che si celebra il 24 giugno, ha lo scopo di promuovere momenti di riflessione, confronto e ascolto sulle politiche dedicate alle periferie italiane, valorizzandone il patrimonio culturale e favorendo la diffusione di modelli efficaci di intervento.

La settimana in corso prevede eventi, cerimonie, incontri e attività sul territorio nazionale, con l’obiettivo di monitorare le criticità e incoraggiare esperienze virtuose di rigenerazione.

Paternò è tra i primi Comuni in cui si concretizzeranno le iniziative legate alla “Giornata nazionale delle periferie”, momento che porta sulla nazionale una comunità che da troppo tempo convive con gravi situazioni di degrado urbano, culturale e sociale.

Nel corso della giornata, l’Onorevole Battilocchio visiterà alcuni luoghi simbolo delle criticità cittadine, accompagnato dalle istituzioni, forze dell’ordine, da associazioni e rappresentanti del territorio.

Tra i luoghi previsti vi sono l’area dell’ex velodromo “Salinelle” di via Fonte Maimonide, tristemente nota per lo stato di abbandono e degrado e contrada “Ciappe Bianche” luogo in cui sorge un insediamento informale abitato da lavoratori migranti impiegati nei campi della piana di Catania.

L’insediamento, composto da tende e baracche prive di acqua e luce, ospita da oltre dieci anni decine di migranti, in gran parte provenienti dal Nord Africa, che lavorano in condizioni di sfruttamento durante il periodo della raccolta agrumicola, in un contesto di degrado che ha visto anche il verificarsi di atti di violenza e situazioni di forte tensione sociale.

La questione sicurezza è tornata centrale nel dibattito cittadino dopo una serie di gravi episodi di violenza, avvenuti recentemente e proprio nei luoghi che saranno oggetto della visita parlamentare; episodi che hanno alimentato un clima di profonda insicurezza e aumentato la tensione percepita in città.

La visita dell’Onorevole Battilocchio rappresenta un’occasione importante per dare voce alle istanze della comunità paternese e accendere i riflettori su un’emergenza che non può più essere ignorata, con l’auspicio che da questo incontro possano nascere azioni concrete per restituire dignità, sicurezza e prospettive a una città che chiede attenzione e risposte.