IL PRESIDENTE GALVAGNO CONCEDE 5000€ PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE DI MISTERBIANCO

«Il Carnevale di Misterbianco rappresenta uno straordinario patrimonio culturale, artistico ed identitario a cui stiamo dando nuovo slancio.

Quest’anno potremo contare, peraltro, sul contributo economico da parte della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, vicina così alle aspettative del nostro territorio», fa sapere il Sindaco Marco Corsaro rivolgendo un sentito ringraziamento al Presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, il dott. Alberto Vazzano portavoce della richiesta. «Cultura, svago e creatività ma anche economia: il contributo concesso dal Presidente Galvagno - tiene a sottolineare il dott. Vazzano - è un investimento per l'economia generale del nostro territorio legato a questo evento di grande richiamo, che vivacizza le nostre strade e incrementa fortemente le presenze grazie al proficuo impegno dei cittadini che con determinazione preservano questa nostra tradizione in sinergia con l'Assessore Dario Moscato che ha curato nel dettaglio la programmazione». "Carnevale di Misterbianco, i costumi più belli di Sicilia" avrà luogo dall'11 al 21 febbraio 2023.