IL PRESIDENTE MATTARELLA A CATANIA: MEDAGLIA AL MERITO AI VIGILI DEL FUOCO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia d’oro al Merito civile alla bandiera del corpo nazionale dei vigili del fuoco. La cerimonia si è svolta al Teatro Massimo ‘Vincenzo Bellini’ di Catania alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, il capo dipartimento, prefetto Salvatore Mulas, e il capo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo.

“Per la straordinaria vocazione all’altruismo e la naturale prossimità anche alle giovani generazioni, sempre piu’ coinvolte in percorsi educativi sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza per l’incolumità pubblica il corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha suscitato l’unanime gratitudine e ammirazione del Paese e della Comunità internazionale, rinsaldando, in ogni occasione, il profondo legame con le popolazioni“.

Così si legge nelle motivazioni con cui il presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’oro al Merito civile ai vigili del fuoco nell’80esimo anniversario della fondazione del Corpo nazionale.

“Nel corso degli ottanta anni di attività – si legge nella motivazione – il corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con generosa abnegazione e straordinario impegno, ha quotidianamente assicurato le fondamentali missioni del soccorso pubblico e della difesa civile, a salvaguardia della vita umana, dell’incolumita’ pubblica, dell’integrita’ dei beni e dell’ambiente, entro i confini nazionali e in territorio estero. Il personale tutto – prosegue la motivazione – con esemplare coraggio ed encomiabile slancio solidaristico, e’ intervenuto con tempestivita’ ed efficacia, anche con l’ausilio di mezzi e strumenti tecnologici sempre piu’ sofisticati, in tutti gli scenari emergenziali, salvando migliaia di persone, recuperando beni, anche di pregevole valore artistico, e mettendo in sicurezza numerose e importanti strutture”.

Dopo la consegna dell’onorificenza, Il Capo dello Stato si è recato al nuovo ospedale San Marco di Catania, seconda ed ultima tappa della sua visita in città.