Il prete è positivo, decine di fedeli bevono dal suo calice: chiusa una cattedrale in Calabria

Chiusa dal sindaco Santoianni la Cattedrale di Lungro, dedicata a San Nicola di Mira. Da oggi fino a nuove disposizioni dell’Asp nella chiesa del comune arbereshe è fatto divieto di svolgere ogni funzione religiosa. Un sacerdote che presta servizio nella chiesa dell’Eparchia di Lungro è risultato positivo al Covid. La comunicazione dell’Asp è arrivata sulla scrivania del sindaco il giorno della vigilia di Natale. Per questo a scopo cautelativo il primo cittadino ha disposto la chiusura ed il divieto di celebrazioni.

Ma la cosa che allarma è che lo stesso sacerdote, di origine libanese, qualche giorno prima di ricevere la comunicazione della sua positività ha concelebrato una messa di rito greco nel corso della quale ha permesso che i fedeli partecipanti bevessero dallo stesso calice al momento dell’eucarestia comunicata sotto la doppia specie del pane e del vino. Il sacerdote positivo al Covid è stato sottoposto alla quarantena fiduciaria così come il suo confratello che ha preso parte alla stessa messa.

Ora si sta ricostruendo il tracciamento dei fedeli che hanno preso parte alla cerimonia religiosa, documentata da un video che ha girato nei giorni scorsi sui social, per sottoporre tutti a tampone sperando che il contagio non si sia diffuso ad altre persone che hanno partecipato alla funzione. In questi giorni si è provveduto anche alla sanificazione degli ambienti della Cattedrale.

