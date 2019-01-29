IL PRIMO PARCO AL MONDO VIETATO A FACEBOOK NASCERÀ A BALESTRATE

Il parco che sorgerà presto a Balestrate, nella città metropolitana di Palermo, nell’atrio di una scuola elementare, non sarà forse quello con le giostre più avvincenti, non farà paura ai colossi dell...

Il parco che sorgerà presto a Balestrate, nella città metropolitana di Palermo, nell’atrio di una scuola elementare, non sarà forse quello con le giostre più avvincenti, non farà paura ai colossi della Disney sparsi in tutto il mondo; d’altra parte costerà giusto 80 mila euro, la prima pietra verrà posta a giorni grazie alla disponibilità dell’amministrazione locale che ha messo a disposizione uno dei cantieri di lavoro finanziati dalla Regione siciliana e i lavori sono stati approvati dopo una raccolta di fondi tra enti pubblici e privati e un semplicissimo crowfunding, ma sarà unico nel suo genere.

All’entrata infatti saranno messi a disposizione una serie di armadietti dove sarà possibile, anzi obbligatorio, depositare qualsiasi dispositivo elettronico, e un timer conterà esattamente quanto tempo sarete riusciti a sopravvivere senza.

L’idea è partita da un comitato di genitori che si è occupato di sviluppare poi il progetto, tanto bizzarro quanto significativo in un’epoca in cui i social stanno diventando una vera e propria ossessione.

