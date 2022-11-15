Il Progetto InFormAzione di OPES atterra in Sicilia

Il prossimo 17 novembre verrà inaugurata l’Officina del Sociale di Catania, una delle azioni del Progetto InFormAzione, promosso da OPES. Si tratta di un hub territoriale il cui scopo è consentire a o...

Il prossimo 17 novembre verrà inaugurata l’Officina del Sociale di Catania, una delle azioni del Progetto InFormAzione, promosso da OPES. Si tratta di un hub territoriale il cui scopo è consentire a operatori del Terzo Settore, dell’associazionismo e del non-profit di formarsi, aggiornarsi e incontrarsi, così da arricchire il proprio background e di mettere a frutto nuove idee da applicare nel settore.

Il progetto InFormAzione, promosso da OPES Aps – Rete nazionale di Terzo Settore ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto da CONI e CIP – e cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, arriva in Sicilia. Una terra solidale e attenta alle importanti tematiche oggetto dell’iniziativa. L’intento è quello di consentire a chi naviga ogni giorno il Terzo Settore (professionisti, dirigenti, operatori e volontari del mondo del non-profit, del sociale e dello sport) di formarsi, con docenti altamente qualificati, conoscere, incontrarsi e condividere strumenti, idee e buone pratiche. Tutto questo è reso possibile anche grazie alle Officine del Sociale; un punto di riferimento, uno spazio ad hoc, già rodato e apprezzato, perché attivo in diverse regioni della Penisola. Il prossimo 17 novembre l’Officina approda a Catania; per l’occasione sono previsti un meeting di lancio ed una tavola rotonda dal titolo “Progetto InFormAzione - Muoversi nel Terzo Settore in Sicilia”, presso la Sala “Polis” - Ostello degli Elefanti, a partire dalle ore 10.30, a cui saranno presenti: Juri Morico, Presidente Nazionale di OPES, Andrea Patti, Presidente Regionale di OPES Sicilia e Vice Presidente Nazionale di OPES, Veronica Tranchida, responsabile del progetto InFormAzione in Sicilia, Giuseppe Raffa, Pedagogista e Giornalista, Enzo Falzone, Vice Presidente CONI Sicilia, Daniele Capuana, Commissione Nazionale FIJLKAM grandi eventi, già assessore provinciale allo sport, Angela Maria Viscuso, Presidente “Angeli Antiviolenza”, Salvo Raffa, Presidente CSVE (Centro di Servizio per il volontariato Etneo), avv. Silvana Paratore, A. N. I. O. M. R. I. D. (Associazione nazionale degli insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati) e Scrittrice e l’avvocato Ernesto Pulvirenti, che si occupa di raccolta fondi. A moderare l’evento sarà la giornalista Katia Arrighi.

“Oggi più che mai questa iniziativa assume un valore di fondamentale importanza – dichiara il Presidente Nazionale di OPES, Juri Morico –. Il nostro tessuto sociale, dopo i

due anni di emergenza sanitaria, è provato e necessita di un riassetto che può e deve derivare dal supporto e dalle idee originate da chi si muove attivamente nel Terzo Settore. Ecco perché è importante che gli attori protagonisti del comparto acquisiscano sempre nuove competenze, che possano avere a disposizione uno spazio di confronto in cui potersi scambiare pareri e dare vita a soluzioni innovative. Il progetto InFormAzione si pone l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente la capacità di risposta del non- profit, considerando anche le riforme del Terzo Settore e la complessa applicazione di queste ultime.

Siamo orgogliosi che il progetto sia approdato in un territorio fortemente caratterizzato dalla promozione e dalla cura delle attività che riguardano la sfera d’azione”.

“Dopo la pandemia non è stato semplice ripartire. Iniziative come InFormAzione sono necessarie per il mondo dello sport e per il Terzo Settore – riferisce il Presidente Regionale di OPES Sicilia, nonché Vice Presidente Nazionale dell’Ente, Andrea Patti –. Siamo felici che la nostra Sicilia possa rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che sentono l’esigenza di crescere e mettere a servizio della comunità le proprie capacità e le proprie esperienze. Ringrazio il Presidente Juri Morico e tutte le persone che si dedicano con passione e dedizione a questo tipo di progetti, fondamentali per costruire il futuro del comparto. Infine, con tutto il cuore, voglio dire grazie, per il supporto, la collaborazione e l’enorme lavoro svolto, ad Antonio Grassini, Presidente del Comitato provinciale di OPES Catania, a Salvatore Grasso, Presidente del Comitato provinciale di OPES Ragusa, e a tutte le persone che sono state coinvolte in questo magnifico progetto”.