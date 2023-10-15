IL PROGRAMMA DELLA SAGRA DEL PISTACCHIO 2023 DI BRONTE
Primo bagno di folla a Bronte per la XXXII edizione della Sagra del pistacchio verde dop inaugurata ieri pomeriggio all’inizio del viale Catania dal sindaco Pino Firrarello. Presenti anche il presidente del Consiglio Comunale Aldo Catania, la giunta, diversi consiglieri ed autorità.
Subito dopo il taglio del nastro le applaudite sfilate del complesso bandistico “S. Biagio-Città di Bronte”, sbandieratori, majorettes, Musici “Casa Normanna” di Motta S. Anastasia e tanta animazione. L’evento andrà avanti sino a oggi per poi riprendere dal 20 al 22 ottobre.