IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI BIANCAVILLA DESTINATO SOLO AI PAZIENTI COVID. IL SINDACO: PRETENDO SPIEGAZIONI

È stato destinato esclusivamente ai pazienti Covid il pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla. Qui arriveranno i positivi, mentre le altre urgenze saranno smistate negli altri ospedali del comprensorio.

Su quest’ultima scelta, è intervenuto in serata il sindaco Antonio Bonanno con un duro post: È accaduto un fatto gravissimo.Ho appreso come tutti voi che il Pronto soccorso è stato destinato solo a coloro i quali avvertono sintomi da Covid 19.

È un fatto inaccettabile!

E lo è perché decisioni così importanti vanno concordate e non impiattate senza alcun confronto. Una mancanza di rispetto assoluto nei riguardi della città! Comprendo il momento difficile, ma non sono affatto d’accordo con questa decisone. Pretendo una spiegazione! Sono certo che sarete dalla mia parte.