Il questore Cardona in visita ai carabinieri di Paternò

La vicenda dell’inchino ma non solo: anche per confermare il forte impegno delle forze dell’ordine sul territorio

95047.it Ogni anno, come consuetudine, il Questore di Catania rende visita ad una caserma dei carabinieri della provincia etnea per uno scambio di auguri tutt’altro che formale. Si tratta della conferma di una sinergia tra le forze dell’Ordine che si rinnova di anno in anno soprattutto in quelli che sono i luoghi dove forte vuole essere la presenza degli uomini in divisa. E questa mattina, il Questore Marcello Cardona è stato a Paternò dove ha incontrato i militari della Compagnia di piazza della Regione con in testa il Capitano, Lorenzo Provenzano. Una visita non casuale quella di quest’anno legata anche ai recenti fatti di inizio dicembre.

“Vengo con piacere qui a Paternò anche dopo quelle che sono state le vicende legate all’inchino delle varette e per confermare il forte impegno delle forze dell’ordine sul territorio”, ha spiegato il massimo esponente della polizia catanese.