Il Real sbanca Belpasso, l’Fcd Paternò fa suo il derby

La formazione di mister Busetta si tira fuori dalle sabbie mobili della retrocessione; quella di Palumbo è sempre più lanciata nella vittoria del campionato (Nella foto, le formazioni del Paternò e del San Biagio prima del match al “Totuccio Bottino”)

Partite spalmante nei due giorni del fine settimana per le formazioni paternesi. Partiamo dall'anticipo di ieri in Promozione con la bella vittoria del Real Paternò di mister Busetta sul campo del Belpasso. Al "San Gaetano" partita dalle emozioni forti con i padroni di casa che si portano in vantaggio, poi pari del Real (con un rigore neutralizzato qualche minuto dopo al Belpasso) e vittoria in scioltezza. 3-1 il risultato finale con i paternesi che si rilanciano in classifica.

In Terza Categoria, non si ferma la fuga dell’Fcd Paternò che fa suo il derby con il San Biagio. Una partita bella e combattuta al “Totuccio Bottino” e formazione del tecnico Turi Palumbo che si è imposta per 3-1. I rossoazzurri allungano ancora rispetto alla seconda in graduatoria: i punti di vantaggio diventano adesso almeno 6 (in attesa di conoscere il risultato esatto delle inseguitrici).