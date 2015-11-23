Il Recital di poesie di Santa Barbara: c’è ancora questa settimana per partecipare
L’appuntamento lanciato, come ogni anno, dal decano dei giornalisti Angelino Cunsolo: ecco come presentare i propri scritti
95047.it Una tradizione che si ripete, puntuale, ogni anno. Una bella tradizione. Nel nome di Santa Barbara e della cultura. E’ il recital di poesie che vede il decano dei giornalisti paternesi, l’inossidabile Angelino Cunsolo, proporre l’appuntamento con le piccole opere dedicate alla Santa Patrona paternese: un atto d’amore che, ad ogni edizione, vede tanti cittadini prendervi parte. Anche quest’anno vi è la possibilità di presentare un propria poesia.
Basta semplicemente presentare lo “scritto” in busta chiusa in via Savuto n. 3 indicando il proprio nome e cognome: c’è tempo, però, solo entro questa settimana. Il recital si svolgerà il 2 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di San Francesco di Paola.