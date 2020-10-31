IL REGNO UNITO TORNA IN LOCKDOWN DA GIOVEDÌ AL 2 DICEMBRE

La Gran Bretagna supera la soglia del milione di casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia e il primo ministro britannico Boris Johnson annuncia un nuovo lockdown. "Dovrete stare a casa da giovedì...

Il nuovo lockdown che dovrebbe durare fino al 2 dicembre. A Londra e nel resto dell’Inghilterra verranno chiusi tutti i pub, ristoranti e bar per un mese: permesso soltanto takeaway e servizio a domicilio. Chiuse anche palestre, parrucchieri e tutti i negozi non di prima necessità (nelle prossime ore verrà diramata la lista completa). Resteranno aperti, invece, scuole, università, parlamento, cantieri e tribunali.

Un po’ come la scorsa primavera, l’ordine per tutti sarà quello di restare in casa

Sarà possibile incontrare solo una persona esterna al nucleo familiare, e comunque all'aperto. Vi saranno inoltre restrizioni sui viaggi.

L'ultimo bollettino delle autorità sanitarie riporta 21.915 nuovi casi di coronavirus, portando il totale dall'inizio della pandemia a 1.011.660 nuovi contagi. I nuovi decessi sono 326. La Gran Bretagna è il nono paese a superare la triste soglia del milione di contagi dopo Stati Uniti, India, Brasile, Russia, Francia, Spagna, Argentina e Colombia.