IL RITIRO DEL CATANIA A RAGALNA, IL COMUNE: "BENVENUTI"

Da mercoledì il nuovo Catania fa sul serio, radunandosi e cominciando il ritiro precampionato. Sarà Ragalna la sede in cui il club ha deciso di cominciare il proprio cammino da zero, sarà il luogo in...

02 agosto 2022 07:48
Sport
Da mercoledì il nuovo Catania fa sul serio, radunandosi e cominciando il ritiro precampionato. Sarà Ragalna la sede in cui il club ha deciso di cominciare il proprio cammino da zero, sarà il luogo in cui la squadra rossazzurra comincerà a conoscersi e lavorare forte per non farsi trovare impreparati all'appuntamento con le prime uscite ufficiali della stagione. La conferma di questa scelta da parte del Catania SSD è arrivata tramite un post del Comune di Ragalna.

"Da poco inaugurato nella sua nuova veste, lo stadio comunale “Totuccio Carone” di Ragalna, continua ad ospitare importanti eventi sportivi - si legge -. Mercoledì 3, presso lo stadio comunale, avrà il via il ritiro pre-campionato del Catania ssd, in vista del debutto in Coppa Italia Serie D e campionato. Benvenuti a Ragalna"

