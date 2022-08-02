IL RITIRO DEL CATANIA A RAGALNA, IL COMUNE: "BENVENUTI"

Da mercoledì il nuovo Catania fa sul serio, radunandosi e cominciando il ritiro precampionato. Sarà Ragalna la sede in cui il club ha deciso di cominciare il proprio cammino da zero, sarà il luogo in...

A cura di Redazione 02 agosto 2022 07:48

Condividi