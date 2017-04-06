IL SENATORE TORRISI ELETTO ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Elezione a sorpresa di Salvatore Torrisi (Ap) alla presidenza della commissione Affari costituzionali. Il presidente facente funzioni è stato quindi promosso a pieno titolo al vertice del cruciale org...

Elezione a sorpresa di Salvatore Torrisi (Ap) alla presidenza della commissione Affari costituzionali. Il presidente facente funzioni è stato quindi promosso a pieno titolo al vertice del cruciale organismo che si occuperà, tra l'altro, di legge elettorale, ottenendo 16 voti, mentre il candidato del Pd, Giorgio Pagliari si è fermato a 11. Due senatori di Ala non hanno partecipato alla votazione e c'è stata una scheda bianca.

Torrisi, 59 anni, avvocato, di Paternò, finora era presidente reggente della commissione dopo che Anna Finocchiaro è diventata ministro per i Rapporti con il Parlamento.