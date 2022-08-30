IL SINDACATO DI POLIZIA USIP DI CATANIA DENUNCIA IL CANTANTE FRAH QUINTALE PER LE FACCINE DEI MAIALI SUL VOLTO DEGLI AGENTI

Il cantante Frah Quintale, che si è esibito in un concerto alla villa Bellini di Catania, "ha superato davvero ogni limite nella sua ricerca di facile pubblicità". Sul "suo profilo ufficiale Instagra...

Il cantante Frah Quintale, che si è esibito in un concerto alla villa Bellini di Catania, "ha superato davvero ogni limite nella sua ricerca di facile pubblicità". Sul "suo profilo ufficiale Instagram è stato postato un fotomontaggio in cui appaiono poliziotti in servizio col volto coperto da maschere di maiale". Lo denuncia il sindacato di polizia della Uil, l'Usip, di Catania rendendo noto di avere "presentato un esposto, chiedendo ogni provvedimento utile a sanzionare questo evidente abuso di quella libertà di espressione di cui siamo assertori e garanti". "Addolora imbattersi in chiari messaggi di violenza mediatica - afferma il segretario provinciale, Alessio Poidomani - e di palese disprezzo verso lavoratrici e lavoratori della Polizia di Stato che ogni giorno, anche a rischio della propria incolumità, garantiscono la sicurezza di tutti. Siamo di fronte a un atto irresponsabile, antidemocratico e carico di odio, particolarmente grave perche' ha come destinatari tantissimi ragazzi. Siamo certi che sulla base del nostro esposto questo episodio trovera' un'adeguata risposta da parte delle istituzioni competenti".

“Libero chiunque di cercare un quarto d’ora di celebrità, ma non ad ogni costo. Offendere lavoratrici e lavoratori della Polizia, come di tutte le forze dell’ordine e delle istituzioni democratiche, non è consentito a nessuno. A maggiore ragione se ciò può rappresentare una sorta di spot spacciato alla vigilia di un concerto che si terrà a Catania, in Sicilia, dove donne e uomini in divisa hanno pagato con le proprie vite un prezzo altissimo al loro senso del dovere”. Ha commentato la segretaria generale della Uil di Catania, Enza Meli, esprimento “solidarietà e pieno sostegno” al sindacato di Polizia Usip.