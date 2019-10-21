IL SINDACATO USB DEI VIGILI DEL FUOCO SCRIVE AI SINDACI DI PATERNO' ED ADRANO

Lettera inviata ai Sindaci di Paternò e Adrano per sollecitarli a farsi sentire presso il Ministero degli Interni per chiedere con forza una riclassificazione delle sedi dei Vigili del Fuoco ed un raf...

Lettera inviata ai Sindaci di Paternò e Adrano per sollecitarli a farsi sentire presso il Ministero degli Interni per chiedere con forza una riclassificazione delle sedi dei Vigili del Fuoco ed un rafforzamento del personale e delle attrezzature.

È quella inviata dal Coordinatore Regionale dell'Unione Sindacale di Base (USB) Sicilia, Carmelo Barbagallo ai sindaci cittadini di Paternò Nino Naso e Adrano, Angelo D'Agate.

"Il distaccamento di Paternò ed Adrano,tra più importanti nel comprensorio catanese, sono stati al centro dei riflettori, per la chiusura che varie volte, ha sguarnito un territorio vastissimo, con peculiarità non indifferenti ed una mole di lavoro (Paternò), che in Italia, lo potrebbe classificare come categoria superiore, cioè SD5, invece dell'attuale SD3 (cioè, 32 uomini, distribuiti in 4 turni) aimé, purtroppo, non è a regime neppure come distaccamento SD3, mancano diverse unità e sono la causa della chiusura che in a volte non permettono al distaccamento di essere operativo. Discorso diverso per Adrano (importantissimo per il rischio sismico e le faglie presenti, come dichiarato anche dall'INGV). Sarebbe pleonastico, menzionare i rischi: sismici, idrogeologici, incendi, presenti nei comprensori, sono ormai abbastanza noti e li abbiamo più volte segnalato. Con la presente, chiediamo, come primi cittadini di comprensori dove è necessario avere un dispositivo di soccorso, presente ed efficiente, di inviare un sollecito al Ministro degli Interni, al capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed al Capo del Corpo, una richiesta di riclassificazione sede e di attrezzature all'avanguardia, in virtù della statistica, d'interventi e rischi che abbiamo poc'anzi menzionato".