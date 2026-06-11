L’Etna trasformata in discarica, il sindaco Carlo Caputo: “Uno scempio che deve finire”.

Nuovo intervento di pulizia nella zona Milia dell’Etna. Il sindaco Carlo Caputo denuncia l’abbandono illecito dei rifiuti e richiama i cittadini al rispetto dell’ambiente.

BELPASSO – Proseguono gli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio etneo. A darne notizia è stato il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, attraverso un post pubblicato sui social.

L’operazione ha interessato la zona Milia, una delle aree più frequentate dell’Etna, dove sono stati rimossi diversi rifiuti abbandonati illegalmente. Un fenomeno che continua a rappresentare una seria criticità per il territorio, sia dal punto di vista ambientale che economico.

“Un danno ambientale, un danno economico, un danno d’immagine”, ha sottolineato il primo cittadino, ricordando come l’abbandono dei rifiuti costituisca un reato e comprometta la bellezza e la fruibilità di uno dei luoghi simbolo del vulcano.

L’amministrazione comunale rinnova quindi l’invito ai cittadini a rispettare l’ambiente e a utilizzare correttamente i servizi di raccolta e smaltimento, segnalando eventuali comportamenti illeciti alle autorità competenti.

La tutela dell’Etna passa anche dai piccoli gesti quotidiani: preservare il territorio significa proteggere un patrimonio naturale unico, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.