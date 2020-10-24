95047

IL SINDACO CON ORDINANZA CHIUDE LE SCUOLE COMUNALI DA LUNEDI 26 AL 30 OTTOBRE PER SANIFICAZIONE

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato  che nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentat...

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2020 13:28
IL SINDACO CON ORDINANZA CHIUDE LE SCUOLE COMUNALI DA LUNEDI 26 AL 30 OTTOBRE PER SANIFICAZIONE -
News
Condividi

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato  che nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentato in maniera considerevole; che parte dei contagiati si rilevano tra la popolazione scolastica; che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale: scuole dell’infanzia, elementari e medie;
Ordina con ordinanza N° 92 del 24/10/2020 ordina  la chiusura delle scuole comunali dell’infanzia, elementari e medie dal 26.10.2020 al 30.10.2020, per la sanificazione di tutti i plessi scolastici comunali

Gli istituti scolastici comunali quindi rimarranno chiusi da lunedi 26 a venerdi 30.
Il Sindaco attraverso un messaggio su social dichiara: "Gli studenti delle nostre scuole sono i nostri figli!
Massima attenzione a tutela della loro salute e per la serenità delle famiglie, degli operatori scolastici e della comunità tutta."

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047