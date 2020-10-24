IL SINDACO CON ORDINANZA CHIUDE LE SCUOLE COMUNALI DA LUNEDI 26 AL 30 OTTOBRE PER SANIFICAZIONE

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato che nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentat...

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato che nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentato in maniera considerevole; che parte dei contagiati si rilevano tra la popolazione scolastica; che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici di pertinenza comunale: scuole dell’infanzia, elementari e medie;

Ordina con ordinanza N° 92 del 24/10/2020 ordina la chiusura delle scuole comunali dell’infanzia, elementari e medie dal 26.10.2020 al 30.10.2020, per la sanificazione di tutti i plessi scolastici comunali

Gli istituti scolastici comunali quindi rimarranno chiusi da lunedi 26 a venerdi 30.

Il Sindaco attraverso un messaggio su social dichiara: "Gli studenti delle nostre scuole sono i nostri figli!

Massima attenzione a tutela della loro salute e per la serenità delle famiglie, degli operatori scolastici e della comunità tutta."