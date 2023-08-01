IL SINDACO DI BELPASSO CAPUTO CONTRO I PIROMANI: "IL 98% DEGLI INCENDI È DOLOSO"

Sono state giornate intense. Abbiamo dovuto fare i conti prima con i blackout di energia elettrica, poi con gli incendi ed infine con problemi idrici. E' quanto dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo C...

Sono state giornate intense. Abbiamo dovuto fare i conti prima con i blackout di energia elettrica, poi con gli incendi ed infine con problemi idrici.

E' quanto dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo in merito alle vicende degli ultimi 10 giorni.

Blackout - si va verso la normalizzazione del servizio, ci sono ancora gruppi elettrogeni ma stanno realizzando i lavori definitivi di riparazione guasti gestendo tutte le segnalazioni residue.

Non spetta a me valutare cause e responsabilità, di sicuro rimane il ricordo di giorni frenetici e spesso drammatici dove io, insieme a tutti i miei colleghi, siamo rimasti sul fronte provando a gestire le segnalazioni che provenivano dai cittadini e trovando canali di comunicazione diretti con responsabili Enel;

Incendi - il 98% degli incendi è opera dell'uomo. Il forte caldo ma soprattutto il forte vento sono stati ingredienti perfetti per questi criminali. Non c'erano piu' squadre dei vigili del fuoco a sufficienza, non bastavano i mezzi, ho assistito alla distruzione di due case ed allo spegnimento di tanti fuochi. I nostri volontari: FONDAMENTALI.

Acqua - i blackout non interessavano solo le utenze private ma anche le utenze dei pozzi di approvvigionamento. Un incendio ha distrutto oltre 150 metri di condotta, l'Acoset è riuscita a riparare in tempi record, purtroppo però, ancora occorre intervenire sulla condotta aggiustando gli sfiati che impediscono una portata maggiore

Un ringraziamento particolare conclude il sindavo va all'ing.Cocina direttore Dipartimento regionale protezione civile, è stato lui a mettere tutti gli attori insieme. Dalla sua iniziativa si sono mosse tutte le altre.